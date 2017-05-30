В Прибалтике — уже 210 000 пользователей Smart-ID

Программу Smart-ID, разработанную в Эстонии SK ID Solutions, к сегодняшнему дню в Прибалтике используют 210 000 человек, пишет Forte.

50 000 пользователей — в Эстонии, 100 000 — в Латвии и 60 000 в Литве. Ежедневно приложение используется в среднем 45 000 пользователями.

„Больше всего количество пользователей Smart-ID сейчас растет в Латвии, где до сих пор не было удобного элетронного средства аутентификации”, — объяснила экономический управляющий дополнительными услугами SK ID Solutions Лийза Лукин.

Smart-ID — это инструмент для идентификации личности, пользоваться которым может бесплатно владелец смарт-устройства в возрасте старше 18 лет. Это удобный, простой и надежный способ доступа к э-услугам и заверения цифровой подписью. Кроме SEB Pank, поддержку своих услуг в лице Smart-ID добавил также Swedbank, школьная административная система eKool, Tallinna Kaubamaja Grupp, E-Krediidiinfo и DigiDoc для своих э-услуг, а также поставщик теле- и интернет-услуг Starman.