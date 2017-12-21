В предпраздничный период Lux Express добавляет на линию Таллинн-Тарту дополнительные отправления

В связи с увеличением количества пассажиров в предпраздничный период Lux Express 22 и 23 декабря добавляет на линию Таллинн-Тарту 12 дополнительных отправлений

По словам коммерческого руководителя Lux Express Мярта Сибрика, большая часть мест в автобусах на предстоящих выходных уже распродана, поэтому автобусная фирма идет навстречу пожеланиям пассажиров и делает дополнительные отправления на линии Таллинн-Тарту накануне праздников.

”Отрадно видеть, что все больше людей предпочитает в качестве транспортного средства именно общественный транспорт, и спрос на него растет”, — сказал Сибрик. ”Чтобы все желающие смогли удобно попасть домой или в гости, мы добавили на линию с большим спросом на пятницу и субботу более 700 дополнительных мест. Дополнительные автобусы также запланированы на линии Таллинн-Тарту в период после Рождества в последние дни уходящего года”

На сегодня у Lux Express на линии Таллинн-Тарту ежедневно 62 отправления, что дает более 3000 мест, из них 48 отправлений обслуживают автобусы Lux Express и 14 — Simple Express. К ним в конце этой недели добавляются следующие отправления:

Из Таллинна в Тарту:

22 и 23 декабря — в 10.00, 12.00 и 15.00

Из Тарту в Таллинн:

22 и 23 декабря — в 14.00, 16.00 и 19.00

Билеты на дополнительные отправления можно приобрести на странице www.luxexpress.eu.

В автобусах Lux Express и Simple Express каждое сидение оборудовано ремнями безопасности, есть бесплатная сеть WiFi, кондиционер, туалет, а также розетки для зарядки электроприборов (220 V). В автобусах Lux Express также установлены персональные устройства для развлечения, управляемые прикосновениями, удобные сидения с регулируемой спинкой и достаточно пространства для ног.