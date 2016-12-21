На этой неделе в магазины поступит рождественская продукция Rannamõisa — охлажденные утки и гуси.

По словам руководителя бренда Rannamõisa Давида Пярнаметса, в этом году в период с Рождества до Нового года в магазинах будет продаваться популярная рождественская птица. ”Уже семь лет мы продаем охлажденного гуся, индейку и утку. Результаты продаж показывают, что с каждым годом эта продукция становится все более популярной. Также продажи улучшает продолжающийся рост потребления мяса птицы”. По словам Пярнаметса, блюда из птицы заняли прочное место среди традиционных угощений на праздничных столах.

Рождественская продукция продается охлажденной — это означает, что она свежая и более питательная, чем мясо глубокой заморозки, и не содержит консервантов. ”Люди умеют ценить качественное мясо и искать его в магазинах. Кроме того, они все чаще питаются вне дома, пробуют новые вкусы и хотят повторить их дома”, — пояснил он. По словам Пярнаметса, каждый год с начала декабря чаще всего в интернете запрашивают рецепты приготовления именно утки, индейки и гуся.

С 21 декабря охлажденного гуся и индейку можно приобрести в крупных магазинах Selver, Prisma и Maxima. Охлажденные кролик и утка имеются в продаже круглый год. Также продается сезонная продукция: гусиные ножки, грудка, печень, пупки, сердца и жир.