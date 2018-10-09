09.10.2018, 13:59

В порту Санкт-Петербурга произошел взрыв на бункеровочном судне эстонской фирмы

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rus.delfi.ee
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В порту Санкт-Петербурга произошел взрыв на бункеровочном судне эстонской фирмы
Foto: OLGA MALTSEVA, AFP

Котел бункеровочного судна ”Кейла” взорвался во время заправки топливом багамского рефрижератора. Нештатная ситуация произошла около половины восьмого утра 9 октября в Большом порту Петербурга.

Как стало известно ”Фонтанке”, во время бункеровки рефрижераторного судна Baltic Pear на бункеровщике ”Кейла” взорвался котел, а в районе фальштрубы началось возгорание. Baltic Pearl было пришвартовано в Угольной гавани у причала ЖБИ-1 завода ”Моргидросторой”.

О ЧП дежурным службам порта доложил старший помощник Baltic Pearl. В итоге танкер увели от него. Пожар на бункеровочном судне удалось потушить командам обоих судов. Пострадавших нет, как и разлива топлива.

Рефрижератор Baltic Pearl зашел в Петербург 6 октября, он приписан к порту Нассау. Владеет им компания Prosper World Marine Co Ltd, зарегистрированная в Либерии. Что касается ”Кейла”, судно приписано к порту Петербурга, но владеет им эстонская компания Bominflot Estonia.

Tallinn Hockey weekend
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