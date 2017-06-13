В портах Хельсинки и Стокгольма у путешественников начнут спрашивать рейсовые документы

Если до сих пор рейсовые документы просили предъявить только в портах Таллинна и Риги, то с четверга и до конца года паспорт или ID-карту потребуется демонстрировать также на рейсах, отправляющихся в Таллинн из портов Хельсинки и Стокгольма. Дополнительные меры безопасности связаны с тем, что на следующие полгода Эстония принимает на себя роль председателя Совета Европейского союза, сообщается в пресс-релизе Tallink Grupp.

”Отправляясь в плавание на судах Tallink, непременно возьмите с собой рейсовый документ — паспорт или ID-карту. Их вас попросят предъявить в кассах регистрации в портах, а выборочно также у главного входа на судно”, — рассказал руководитель безопасности судовладельца Tallink Grupp Арманд Сымер.

”Поскольку проверки со стороны официальных органов власти, вероятно, также станут проводиться чаще, мы просим пассажиров, поднимаясь на борт и сходя с судна, запасаться дополнительным временем и с пониманием относиться к возможным очередям”, — отметил Сымер.

”Дополнительные проверки и меры применяются с целью еще заметнее повысить безопасность пассажиров. Все они согласованы с официальными властями”, — уточнил Сымер.