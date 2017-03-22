В популярных среди жителей Эстонии странах наблюдается рост вакансий

Последнее международное исследование Manpower Group, описывающее планы в отношении найма работников, подтвердило, что наиболее популярные среди жителей Эстонии рынки труда — Финляндия, Великобритания и Австралия — смотрят в будущее с оптимизмом. В рамках проведенного Manpower Group исследования было опрошено более 58 000 работодателей из 43 стран мира. Наиболее позитивно ближайшее будущее рассматривают предприниматели Тайваня, Японии и Словении.

Опрошенные предприниматели из 39 стран подтвердили, что во втором квартале 2017 года планируют нанять дополнительных работников. Только в четырех странах — Италии, Бразилии, Швейцарии и Бельгии — сочли, что рабочих мест станет, скорее, меньше, или же ситуация не изменится.

Согласно исследованию, наиболее оптимистично в будущее по-прежнему смотрят в азиатских странах. Больше всего новых работников планируют нанять на Тайване (24% работодателей) и в Японии (23%). В Европе наибольшим оптимизмом отличаются Словения (22%), Венгрия (17%) и Румыния (16%).

Популярные среди жителей Эстонии страны сохраняют умеренный оптимизм. Во втором квартале дополнительных работников в Австралии планируют нанять 9% работодателей, в Норвегии и Ирландии 6%, а в Финляндии и Великобритании 5%. Наименее оптимистичными среди наших ближайших соседей оказались шведы — в Швеции только 2% работодателей планируют нанять новых работников.

”Финляндия преодолела спад — за последний год у них отмечался ежеквартальный рост прогнозов по найму рабочей силы”, — сказала руководитель по развитию бизнеса Manpower Кирке Альтров.

”Прежде всего, работников планируют нанимать в южной Финляндии. Больше всего дополнительной работы возникнет в финансовом секторе, в отелях и ресторанах, в публичном секторе, а также в энергетике. В строительстве же предполагается некоторое сокращение рабочей силы. Для наших предпринимателей это сигнал — привлекательные для жителей Эстонии страны переманивают людей к себе. Публичному и частному секторам предстоит приложить усилия с тем, чтобы удержать соотечественников дома”, — добавила Альтров.