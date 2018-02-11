В понедельник состоятся торги на право аренды цветочных киосков на Виру

В понедельник, 12 февраля, в 8.30 в Доме Хопнера (Ратушная площадь, 5) состоятся устные торги на право пользования киосками розничной продажи цветов.

Несмотря на неоднократные протесты торговцев, суд счел, сообщил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, что устные торги не должны запрещаться. Поэтому торги начнутся в 8.30, сообщает Раэпресс.

После окончания регистрации участников состоится сам аукцион на эстонском языке в порядке нумерации киосков, начиная с номера 1.

Поскольку никакой промежуточной регистрации не будет, то участники должны прибыть уже к началу торгов.

Предварительно должны быть выполнены условия участия — плата за него и внесение залоговой суммы, а также представление необходимых документов. Начальная цена киоска — 1000 евро за календарный месяц, к чему добавляется налог с оборота. Шаг предложения — 50 евро, или сумма, на которую можно увеличить предложение. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте www.tallinnaturud.ee