В понедельник начинаются работы по расширению Lasnamäe Prisma

В понедельник, 29 мая Premium Trade OÜ, дочернее предприятие Capfield OÜ, начинает работы по расширению Lasnamäe Prisma. В результате работ к весне следующего года изменится внешний вид торгового центра, а площадь увеличится на 5600 квадратных метров, значится в пресс-релизе.

Целью строительных работ является увеличить ассортимент товаров и услуг, а также сделать торговый центр более удобным и интересным для клиентов. За строительные работы отвечает Maru Ehitus OÜ.

”Prisma — это лучший выбор для семей, которые хотят приобретать разнообразную продукцию высшего качества в одном магазине”, — отмечает руководитель по развитию Prisma Peremarketid Мика Юлинен. На протяжении всего времени строительных работ магазин будет работать, как обычно.

В торговом центре помимо расширенного продуктового магазина будут также располагаться магазин, специализирующийся на пищевых добавках, и спорт-клуб Lemon Sports Centre.

”Мы рады, что договорились с Capfield об открытии первого в Таллинне Lemon Gym в Lasnamäe Prisma, — отметил Харри Лийпа, исполнительный директор Lemon Gym и Arctic Sport Club. — Я уверен, что арендаторы площади в этом центре и его местоположение гарантируют успех”.

”Lemon Gym — это популярная в Латвии и Литве сеть спортивных клубов, целью которой является предоставлять услуги наилучшего качества при низкой цене. В торговом центре Lasnamäe Prisma мы будем располагаться на площади 1100 квадратных метров, здесь будут качественные тренировочные станки и возможности тренироваться с комфортом. Это будет наш первый клуб в Таллинне, который ни в коем случае не станет последним. Уже в ближайшее время мы планируем открыть и другие клубы”, — добавил Лийпа. Lemon Gym принадлежит крупнейшему владельцу спорт-клубов в странах Балтии Impuls Group.

Помимо этого на площади в 1350 квадратных метров будет располагаться предоставляющее услуги домашним животным предприятие PetCity. Здесь появится зоомагазин, грумер, ветеринарная клиника и отель для домашних животных. К тому же в PetCity будет проходить дрессировка собак и образовательные мероприятия для детей.