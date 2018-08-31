В помощь родителям: на что обратить внимание в связи со страхование перед началом учебного года

Руководитель отдела страхования имущества Salva отметил, что также непременно следует учитывать размер собственной ответственности и продумать, насколько большим или маленьким он должен быть. ”Собственная ответственность — это часть суммы ущерба, которую при наступлении страхового случая клиент должен оплатить самостоятельно. Например, если мобильный телефон ребенка стоит 150 евро, а уровень собственной ответственности составляет 200 евро, ущерб остается ниже планки собственной ответственности и застрахованное лицо оплачивает его самостоятельно. Если же телефон стоит 500 евро, страховка оправдает себя в любом случае”, — сказал Кивирюйт.

Велосипеды, ключи и прочие вещи

Большую часть своих и детских вещей можно застраховать в рамках жилищного страхования, но опять же необходимо обратить внимание на то, чтобы была предусмотрена дополнительная страховая защита в отношении случаев, имевших место вне дома (застрахованного места). Страховая защита покрывает, например, велосипеды и самокаты, очки, детские коляски, или, скажем, случаи, когда ребенок отправляется на велосипеде в школу или в магазин, и там велосипед крадут.

Для велосипедов в Salva также можно приобрести отдельное страхование велосипедов, которое работает, как страхование каско и покрывает все наиболее распространенные случаи ущерба, которые могут произойти с велосипедом: от повреждений при падении до кражи.

Кивирюйт добавил, что страхование домашнего имущества покрывает и ключи от дома, которые дети часто теряют. ”Причина в том, что в случае потери ключей часто приходится менять дверной замок, поскольку неизвестно в чьи руки могут попасть потерянные ключи. Хорошие же замки стоят много — тут и придет на помощь страхование”, — пояснил Кивирюйт.

А если ребенок повредит чье-то чужое имущество?

Причиненный третьим сторонам ущерб покрывается страхованием ответственности в рамках жилищного страхования, но стоит проследить, чтобы в договор была включена дополнительная защита от причиненного детьми ущерба. Например, если, катаясь на велосипеде, ребенок царапает машину соседа или родителей друга, или разбивает экран компьютера или какое-либо смарт-устройство одноклассника, ущерб возмещает страхование ответственности в рамках жилищного страхования, если в договор была включена дополнительная защита.

Если в результате происшествия травму получает сам ребенок, возмещение ущерба относится к сфере страхования от несчастных случаев.

Травмы и несчастные случаи

С началом учебного года и сезона тренировок, как правило, меняется характер травм у детей и молодежи и частота их получения. Начинаются тренировки, уроки физкультуры, активные школьные перемены — а вместе с этим скачкообразно вырастает число травм, полученных, например, во время игр с мячом или групповых тренировок. Страхование от несчастных случаев гарантирует, что в семейном бюджете не образуется дыра, если из-за травмы ребенка родитель не может ходить на работу.

В случае травм Salva выплачивает возмещение, но, если несчастный случай приводит к постоянному недостатку здоровья, добавляется соответствующее возмещение. Если в результате несчастного случая ребенок попал в больницу, расходы на лечение, разумеется, возмещает Больничная касса, а страхование от несчастных случаев покрывает расходы на необходимые для выздоровления платные врачебные услуги или восстановительное лечение.

Для возмещения расходов в связи неожиданным заболеванием или несчастным случаем в поездке следует приобрести страхование путешествия.