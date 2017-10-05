05.10.2017, 14:10

В Польше признали факт покупки угля у ДНР

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Gazeta.ru
EST
В Польше признали факт покупки угля у ДНР
Foto: Ago Tammik

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал факт поставок на территорию страны угля из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает издание Biznes Alert.


По его словам, была совершена относительно небольшая поставка.

Тхужевский уточнил, что речь идет об 11 тыс. тонн угля, передает Gazeta.ru.

”Это столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки”, — отметил министр.

В июле председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс готов полностью покрыть потребности Украины в угле.

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