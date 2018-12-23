23.12.2018, 20:50

В Польше обеспокоились возможным оттоком украинских рабочих в Германию

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Gazeta.ru
EST
Ehitustööline
Foto on illustratiivne.Foto: Raido Vint

Союз предпринимателей и работодателей Польши считает, что возможный отток украинцев из Польши в Германию может негативно сказаться на экономике страны. Об этом пишет Die Welt.

В издании напомнили, что 19 декабря правительство Германии утвердило проект закона, согласно которому с 2020 года может быть отменен приоритет граждан ФРГ и Евросоюза при приеме на работу в стране. Также в Die Welt отметили, что в данный момент в Польше проживают около двух миллионов украинцев, большинство из которых — трудовые мигранты.

”Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут полмиллиона украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше”, — сказал представитель союза Якуб Бинковски.

Также в союзе призвали польское правительство изменить законодательство, чтобы привлечь иностранных рабочих.

Ранее в Польше уже выражали обеспокоенность нехваткой рабочей силы из Украины.

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