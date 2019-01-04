В погоне за прибылью молодые люди из Таллинна усердно отмывают "грязные" иностранные деньги

Посылки эти были оправлены в Эстонию из Германии именно теми несчастными немцами, которые позже остались без зарплаты. Товар Почуенков заказывал через специальный закрытий ресурс и далее продавал на разных порталах и в России. Бизнес был успешным: когда летом мошенников поймали, то полученный ими преступным путем доход был оценен в 280 000 евро.

По словам Хейнсалу, схема следующая: организатор схемы создает закрытое интернет-сообщество, куда принимаются только свои или те, кто ранее завоевали доверие на тематических форумах. Через сообщество организатору поступают заказы на товар и через сообщество же он находит исполнителей, которые покупают товары при помощи украденных данных кредитных карт. До заказчика товар доходит через десятые руки (как в данном случае с немцами), после чего он сбывает его через порталы и при помощи объявлений.

Graafika: Toom Tragel

После задержания Почуенкова, полиция нашла в его квартире и гараже непроданного товара еще на 130 000 евро.

В связи с участием в похожей схеме Харьюский уездный суд признал виновными еще двух жителей Таллинна — Славу Шнайдера и Юрия Недостоева. ”Различие заключалось лишь в том, что они не использовали поддельный индентитет, а товар приходил на имена двух фирм”, — говорит Хейнсалу. Председателями правления этих фирм были танкисты (один из них — заядлый преступник, находящийся в тюрьме), которые оформили доверенность на имя Шнайдера. Последний получил на почте как минимум 1134 посылок, в которых находилась преимущественно техника. Доходы этих мошенников были более скромными: всего 103 000 евро на двоих.

В компьютерах всех четырех молодых людей были обнаружены данные сотен кредитных карт, а у некоторых — и вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать эти данные. Тем не менее, достаточных доказательств того, что кто-то из них сам получал эти данные или товар, найти не удалось, поэтому кроме отмывания денег, они были признаны виновными лишь в подготовке киберпреступления.

Хейнсалу отмечает, что краденных вещей на интернет-порталах и на форумах продается очень много. ”Большая часть товара — особенно нового и особенно техники — , который все чаще продается физическими лицами в интернете, это краденный товар”, — сказала она.

Что касается самих кредитных карт, то если владелец карты обнаружит сделку, которой не совершал, если карта потерялась или была украдена, то следует сразу же закрыть ее. ”В случае со всеми поддельными сделками владелец карты получает все связанные с мошенничеством деньги обратно. Сделку невозможно оспорить, если она была совершена через карточный терминал или банкомат и заверена ПИН-кодом. Например, при совершении покупки в магазине или снятии наличных денег в банкомате”, — прокомментировала глава отдела кредитных карт Swedbank Кай Вооре.