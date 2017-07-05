В первый месяц лета Rakvere установил личный рекорд продаж

В июне оборот по продажам продукции Rakvere составил рекордные 5,5 миллиона евро, что является крупнейшим показателем за календарный месяц за всю историю торговой марки Rakvere. Помимо Эстонии, на сегодняшний день продукты Rakvere продаются также в Латвии и Литве.

По словам председателя правления AS HKScan Estonia Анне Мере, основная часть объема продаж Rakvere приходится на Эстонию, где в июне также был достигнут рекордный оборот всех времен.

”Я рада констатировать, что потребители по-прежнему отдают предпочтение отечественной свинине. Это демонстрируют и показатели продаж крупных товарных групп: по сравнению с тем же периодом предыдущего года оборот фаршей вырос на 25%, а у различных видов свежего мяса — на 15%", — сказала она.

"Кроме этого, на 12% вырос оборот бутербродных покрытий и на 10% — оборот ветчин, бекона и сосисок. Значительный удельный вес продаж Rakvere образует и маринованное мясо (в т. ч. продукция для гриля), продажи которого выросли в первый месяц лета на 6%”, — добавила Мере.

По словам бренд-менеджера Rakvere Трийн Лыоке, самыми успешными новинками начала этого лета оказались стейк ”Томагавк” из внешнего свиного филе и новые продукты для гриля серии Lihakas. ”В то же время ни одна из новинок даже в праздничный период не сумела поколебать лидирующие позиции классических сосисок Rakvere, Домашнего фарша Rakvere и Детской колбасы Rakvere, которые они занимают уже долгие годы”, — сообщила Лыоке.

”Поскольку продукты Rakvere с каждым годом все лучше продаются и в Латвии, и в Литве, мы все чаще используем упаковку с оформлением на 3 языках. Таким образом мы ускоряем вывод на рынок новинок в других странах и повышаем показатели эффективности производства”, — пояснила Лыоке.

Продукция Раквере входит в ассортимент изделий AS HKScan Estonia. HKScan Estonia представляет собой объединение крупнейших в Эстонии предприятий пищевой промышленности, входящее в концерн HKScan. HKScan – ведущий эксперт в области мясной промышленности в странах Северной Европы.