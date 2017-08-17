В первом полугодии Krediidipank увеличил объемы деятельности

Eesti Krediidipank, получивший в начале года отечественных собственников и выходящий осенью на рынок под торговой маркой Coop Pank, в первой половине этого года увеличил объемы своей деятельности по всем основным направлениям.

По сообщению банка, портфель кредитов Krediidipank увеличился по сравнению с началом года на 20% и достиг в конце июня 183,5 миллиона евро. Портфель сбережений вырос за это же время на 8%, составив 275,5 миллиона евро. Доход по процентам (нетто) вырос в первом полугодии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 30%, т.е. на 1 миллион евро, достигнув 4,5 миллиона евро.

По словам председателя правления Eesti Krediidipank Маргуса Ринка, в первом полугодии банк сосредоточился на запуске активной коммерческой деятельности и реализации новой бизнес-стратегии. ”Результаты первого полугодия показывают, что наше положение на рынках кредитов и сбережений улучшилось. Также в июне мы закрыли убыточный латвийский филиал и начинаем продажу принадлежащего банку портфеля недвижимости, чтобы сфокусироваться на своей основной деятельности. В начале года к работе приступили новый совет и правление, а также сменились некоторые ключевые сотрудники. Во втором полугодии мы начнем работать под новым наименованием и новой торговой маркой Coop Pank, которая призвана реализовать синергию, возникающую от принадлежности к крупнейшей в Эстонии сети розничной торговли Coop”, — сказал Ринк.

За полгода число клиентов Krediidipank увеличилось на тысячу, достигнув в конце июня 32 000. Концерн Krediidipank обеспечивает работой около 200 человек в 12 эстонских представительствах.

Чистая прибыль Krediidipank в первом полугодии составила 0,3 миллиона евро, сократившись за год на 0,4 миллиона. На прибыльность повлияли разовые расходы в связи с реализацией новой стратегии, например, закрытие латвийского филиала, изменения в области персонала, а также расходы в связи с подготовкой к переходу к использованию нового наименования и новой торговой марки. В первом полугодии Eesti Krediidipank приобрел 100% участие в предприятиях Coop Finants и Krediidipank Finants.

Eesti Krediidipank обнародует промежуточный отчет по экономическим результатам за второй квартал в конце августа.

Единственная в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли Coop Eesti, в сеть которой входит более 350 магазинов по всей стране, в январе этого года выкупила у Банка Москвы контрольный пакет акций AS Eesti Krediidipank. Цель Coop — создать на базе Krediidipank сильный основанный на эстонском капитале банк Coop Pank, который мог бы пользоваться синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, и обеспечил бы повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Состоящая из 19 кооперативов сеть Coop Eesti находится в собственности почти 80 000 частных лиц и обладает примерно 600 000 постоянных клиентов.

Krediidipank официально принимает в использование коммерческое наименование и торговую марку Coop Pank осенью этого года. В конце лета и осенью облик, соответствующий бренду Coop Pank, получат 12 отделений Krediidipank по всей Эстонии. В это же время планируется открыть несколько новых представительств и постепенно сделать повседневные банковские услуги доступными в магазинах Coop на всей стране.