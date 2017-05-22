В первом квартале средняя пенсия в Эстонии выросла на 5,4%

В первом квартале 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 390,9 евро в месяц, что на 5,4% больше, чем годом ранее.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по итогам 2016 года средняя пенсия по старости составила 386 евро в месяц.
В первом квартале 2016 года размер средней пенсии по старости составлял 370,6 евро в месяц.
По состоянию на 1 января нынешнего года в Эстонии живет чуть более 417 000 пенсионеров.
Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.
Alajõe vald, Дом, 95 000 EUR
Viimsi vald, Часть дома, 218 000 EUR
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