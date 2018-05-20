20.05.2018, 17:00

В первом квартале средняя пенсия по старости в Эстонии выросла на 6% до 417 евро

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rus.delfi.ee
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В первом квартале средняя пенсия по старости в Эстонии выросла на 6% до 417 евро
Panthermedia, Scanpix

В первом квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 417,4 евро в месяц, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент статистики.

Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования.

На повышение пенсий в госбюджете 2018 года запланировано свыше 97 млн евро. Индексация коснулась 375 649 пенсионеров.

Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.

Сейчас пенсия по старости включает в себя базовую часть, стаж и страховую часть для тех, кто ушел на пенсию, начиная с 1999 года.

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