В первом квартале средняя пенсия по старости в Эстонии выросла на 6% до 417 евро

В первом квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 417,4 евро в месяц, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент статистики.

Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования.

На повышение пенсий в госбюджете 2018 года запланировано свыше 97 млн евро. Индексация коснулась 375 649 пенсионеров.

Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.

Сейчас пенсия по старости включает в себя базовую часть, стаж и страховую часть для тех, кто ушел на пенсию, начиная с 1999 года.