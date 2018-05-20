20.05.2018, 09:30

В первом квартале предприятия заключили договоры специального медстрахования для 1288 работников

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В первом квартале предприятия заключили договоры специального медстрахования для 1288 работников
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В нынешнем году вступило в силу освобождение от спецльгот в части заботы о здоровье работников, в результате чего предприятия в первом квартале заключили договоры медицинского страхования для 1288 работников. Больше всего компенсировалось расходов на специальную медицинскую помощь и стоматологическую помощь, сказано в пресс-релизе.

По оценке руководителя Союза страховых обществ Марта Ессе, сфера специального медицинского страхования имеет большой потенциал для развития, учитывая, что на рынке труда Эстонии находится около 660 000 работающих. ”Все больше предприятий осознает, что они имеют возможность заключать договоры медицинского страхования работников без налога на спецльготу. Учитывая дефицит в государственной системе медицинского страхования, есть причина верить, что в течение ближайших лет специальное медицинское страхование станет в Эстонии неотъемлемой частью жизни”, — сказал Ессе.

В нынешнем году вступили в силу поправки к Закону о подоходном налоге, в соответствии с которыми работодатели получили возможность страховать своих работников от рисков для здоровья без дополнительной налоговой нагрузки. Договор медицинского страхования не облагается налогом на спецльготу, если страховой взнос не превышает 100 евро в квартал на работника и работодатель предоставляет возможность медицинского страхования всем работникам.

По словам руководителя Центрального союза работодателей Тоомаса Тамсара, появление специального медицинского страхования и освобожденные от налога затраты на занятие работников спортом — это победа работодателей. ”Важно, чтобы работодатели уделяли внимание здоровью людей и чтобы государство поддерживало эти действия своей налоговой политикой. Далее мы постараемся сделать так, чтобы все понесенные работодателями расходы на здоровье людей были свободными от налогов”, — сказал Тамсар. ”Никому не приходит в голову обложить дополнительным налогом расходы на обслуживание машин. Но в отношении здоровья нашего самого ценного имущества, т.е. людей, это понимание не приходит так же быстро”, — добавил Тамсар.

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По словам менеджера по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Деклы Уусма, обратная связь нынешних клиентов специального медицинского страхования является позитивной, поскольку речь идет об очень хорошей возможности дополнительной мотивации работников. ”Мы ждем еще большего роста интереса работодателей осенью, в период планирования бюджетов на следующий год. До сих пор самыми популярными видами страховой защиты были помощь врача-специалиста, стоматологическая помощь и реабилитационное лечение”, — сказала Уусма.

Как отмечает менеджер If Kindlustus по личному страхованию Кайрит Лийг, первый квартал продемонстрировал активную заинтересованность работодателей в новом страховании здоровья. ”Работодатели отмечают в качестве главного преимущества возможность упрощения доступа работников к платным медицинским услугам. Отзывы уже воспользовавшихся страхованием здоровья работников весьма положительные — люди получили медицинскую помощь быстро, попав к врачам без сопроводительных писем и каких-либо издержек”, — пояснила Лийг.

Работодатель может возместить без налога на спецльготу медицинские расходы и расходы на занятия спортом в размере до 100 евро в квартал на каждого работника: страховые взносы по договору медицинского страхования, плату за участие в спортивных мероприятиях для населения, расходы, связанные с регулярными занятиями спортом или посещением места занятий спортом, расходы работодателя по содержанию спортивных сооружений, а также расходы на реабилитационное лечение, услуги физиотерапевта, терапевта по деятельности, клинического логопеда или клинического психолога.

Специальное медицинское страхование предлагают в Эстонии страховые общества BTA, ERGO и If Kindlustus.

Эстонский союз страховых обществ (ЭССО) — объединяющий всех действующих в Эстонии страховщиков профессиональный союз, который развивает страхование и предупреждение ущерба, а также анализирует и публикует статистику в области страхования. ЭССО организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.

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