В первом квартале число пассажиров Lux Express выросло

В первом квартале этого года на автобусах Lux Express в Эстонии и на международных маршрутах поездки совершило 550 000 человек, что на 17% больше чем за этот же период годом ранее.

Востребованность качественного общественного транспорта возросла как на маршрутах внутри Эстонии, так и на международных. На внутригосударственных маршрутах число пассажиров Lux Express увеличилось почти на 50 000 человек, и наиболее высокий рост показал маршрут Таллинн-Курессааре, где число пассажиров увеличилось в первом квартале на 82%. На маршруте Таллинн-Тарту число пассажиров выросло по-сравнению с годом ранее на 24%, а на маршруте Таллинн-Пярну на 32%.

На международном рынке число пассажиров Lux Express также увеличилось. В странах Балтии число пассажиров выросло на 19%. На маршруте Таллинн-Петербург число пассажиров Lux Express увеличилось за первые три месяца этого года на 6%.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Lux Express добавит этим летом в график движения автобусов новые отправления по маршрутам Таллинн-Рига и Рига-Вильнюс, а также сделает графики более удобными для пассажиров. Для обслуживания маршрутов Таллинн-Рига и Таллинн-Петербург автобусная компания приобрела за почти три миллиона евро восемь новых автобусов, которые начнут обслуживать пассажиров в июне этого года.

Стремительный рост показала также и продажа билетов через интернет на внутренних маршрутах в Эстонии. Если в прошлом году через интернет покупалось 56% билетов, то в первом квартале этого года 72%. На международных маршрутах 80% билетов покупается в интернете. Рост продаж через интернет связан с переходом на динамическое ценообразование и изменениями в привычках покупателей — все чаще автобусные билеты приобретаются заранее в предварительной продаже.

Из всех запланированных рейсов состоялось 99,6% и 95,7% всех рейсов Lux Express прибыло в место назначения вовремя.