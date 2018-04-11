11.04.2018, 08:00

В первом квартале число пассажиров Lux Express выросло на 10 процентов


rus.delfi.ee
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Bussiliin
BussiliinFoto: Ilmar Saabas

В первом квартале этого года на автобусах Lux Express Grupp в Эстонии и на международных маршрутах поездки совершило более 620 000 человек, что на 10 процентов больше, чем за этот же период годом ранее.

По словам коммерческого руководителя Lux Express Grupp Райдо Руусе, в транспортном секторе главенствующим трендом становятся поездки на общественном транспорте, что происходит благодаря росту качества — всё больше людей с удовольствием оставляют машину дома. ”О конкуренции между автобусными компаниями говорится много, но число пассажиров растёт не за счёт переманивания у конкурентов, а благодаря качеству и доступности услуги — мы переманиваем в автобусы людей предпочитавщих проводить время за рулём своего автомобиля", — сказал Руусе.

На внутригосударственных маршрутах наиболее высокий рост показала линия Таллинн-Хаапсалу, где в связи с открытием новых отправлений число пассажиров увеличилось в первом квартале на 135% по сравнению с тем же периодом годом ранее. На маршруте Таллинн-Тарту число пассажиров Lux Express Grupp выросло на 4%, такой же рост был и на линии Таллинн-Пярну. По маршрутам Таллинн-Курессааре и Таллинн-Нарва поездки совершило на 6% больше пассажиров.

Результаты Lux Express Grupp за первый квартал, по словам Руусе, ясно показывают, что пассажиры высоко ценят быстрые экспресс-сообщения, а так же и удобные автобусы, предлагаемые компанией.

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Число пассажиров увеличилось и на начинающихся из Таллинна международных маршрутах. Между Таллинном и Ригой автобусные поездки совершило на 38% больше человек, что ясно показывает — для путешествий между двумя Балтийскими столицами люди всё чаще предпочитают автобус. ”Кроме автомобиля, мы также становимся всё большим конкурентом и самолёту, так как время в пути то же, но в автобусе все время поездки можно провести с комфортом, отдохнув или поработав", — сравнил Руусе. На маршруте Таллинн-Петербург число пассажиров Lux Express увеличилось за первые три месяца этого года на 4,3%.

Из всех запланированных рейсов состоялось 99,8% и 96% рейсов Lux Express прибыло в место назначения вовремя.

Lux Express — эстонская автобусная компания с международным охватом, которая предлагает пассажирам самые удобные автобусные поездки во всём регионе. В автобусах Lux Express, которые обслуживают внутренние маршруты, у каждого пассажира имеется персональное мультимедийное устройство с сенсорным экраном и у каждой пары сидений находятся электрические розетки (220B). В автобусах Lux Express регулируемые сиденья и больше места для ног. Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. Во всех автобусах есть беспроводной Интернет, кондиционер воздуха и постоянно работающий туалет.

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