В первом квартале 2017 года Nordea заработал в странах Балтии 24,5 миллиона евро прибыли

Nordea сообщил, что в I квартале 2017 года банк заработал в странах Балтии 24,5 миллиона евро прибыли, что на 10% больше, чем за тот же период 2016 года.

В Балтийских странах 2017 год начался для Nordea с хороших экономических результатов: цели, поставленные на этот период, выполнены как в сегменте частных клиентов, так и в сегменте бизнес-клиентов. Совокупный доход из года в год растёт, благодаря неуклонно увеличивающемуся спросу клиентов на повседневные банковские услуги, в том числе — на интернет-консультации, а в части инвестиционных и пенсионных услуг, а также бизнес-клиентов — на решения по управлению рисками”, — сказала руководитель Балтийского банкинга Инга Скисакер.

В годовом сравнении суммарный доход в странах Балтии вырос на 2%, до 49,6 миллиона евро. По сравнению с тем же периодом 2016 года совокупный процентный нетто-доход вырос на 3%, а нетто-доходы от оказания услуг на 16%. Совокупный объём кредитного портфеля вырос за год на 5%, до 8,59 миллиарда евро, а портфель вкладов — на 16%, до 5 миллиардов евро.

„Мы по-прежнему уделяем большое внимание реализации основных направлений нашей стратегии — постоянно улучшаем структуру своего баланса, наращиваем рентабельность капитала и снижаем дефицит ликвидности. Позиции банка в области веб-консультирования продолжают укрепляться. Мы предприняли целый ряд важных шагов, чтобы предлагать удобные веб-консультации как частным, так и бизнес-клиентам. Разработали новый дизайн и расширили функции мобильного приложения Nordea, продолжаем знакомить клиентов с безопасным и удобным приложением для аутентификации Nordea Codes, в Литве теперь предлагаем клиентам также возможность общения через чат, а в Балтии в целом продолжаем успешно проводить веб-консультации. В интернете сейчас происходит более трети всех встреч с клиентами. И 98% клиентов готовы посоветовать другим такой способ общения с банком”, — говорит Инга Скисакер.

Экономические результаты Эстонского подразделения Nordea за первый квартал

В первом квартале 2017 года Эстонское подразделение Nordea заработало 22,1 миллиона евро дохода, что на 9% больше чем за тот же период 2016 года. Это связано главным образом с ростом среднего объёма кредитно-лизингового портфеля, активностью клиентов при пользовании банковскими услугами и с ростом объёма управляемых клиентских активов. Портфель кредитов, выданных домохозяйствам, в годовом сравнении вырос на 8%, объём кредитов бизнес-клиентов увеличился на 4%. В общей сложности объём кредитного портфеля к концу первого квартала достиг 3,5 миллиарда евро, увеличившись в годовом сравнении на 6%. Совокупный объём привлечённых вкладов клиентов увеличился по сравнению с первым кварталом 2016 года на 17%, до 1,86 миллиарда евро. Росту операционной прибыли на 6,2 миллиона евро по сравнению первым кварталом 2016 года способствовало наряду с ростом доходов существенное снижение отчислений на кредитные убытки.

По словам руководителя Эстонского подразделения Nordea Герда Мюллера, радует, что накопления частных лиц быстро растут, и что низкие процентные ставки на фоне возобновления роста цен всё чаще мотивируют к поиску в дополнение к вкладам и других способов вложения денег. Более быстрый, чем в среднем по зоне евро рост доходов и кредитов в Эстонии по-прежнему способствует активности на рынке недвижимости, которая остаётся на исторически высоком уровне в первую очередь в сегменте таллиннской квартирной собственности. Эстонская экономика в целом поддерживается благодаря продолжению быстрого роста в еврозоне, что находит своё отражение в последовательном росте объёмов экспорта и промышленной продукции. Наибольшим вызовом в следующем году, безусловно, станет развитие экспорта, которое требует новых инвестиций.

По словам Мюллера, для Эстонского подразделения Nordea первый квартал стал временем быстрого роста и успешного развития. ”Мы были одними из первых в деле внедрения надёжных средств аутентификации. С 1 апреля банк отказался от признанных ненадёжными карточек кодов. Вместо них мы предлагаем клиентам инновативное приложение Nordea Codes, которое очень хорошо воспринято клиентами. Кроме того, банк обновил приложение мобильного банка. Новая функция мобильных сообщений является для нашего мобильного банка чем-то вроде краеугольного камня, поскольку на банковском рынке это относительно уникальное бесплатное решение. Оплата счетов, обработка платежей, ожидание выплаты заработной платы — теперь наши клиенты могут ещё эффективнее контролировать свои финансы”, — добавил Герд Мюллер. Вдобавок Nordea обновит решение предлагаемых клиентам расчётных пакетов и предложит на всех трёх домашних рынках новые льготные пакеты, преимуществом которых для клиентов является, прежде всего, то, что основанное на пакете целостное решение обходится клиенту дешевле, чем ежемесячная плата за отдельные услуги.