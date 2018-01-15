В Пеэтри открывается станция обслуживания Circle K

Компания Circle K Eesti открывает сегодня совершенно новую станцию обслуживания на выезде из Таллинна в волости Раэ.

”В районе виадука на Тартуском шоссе у нас уже есть три станции обслуживания, но, поскольку со временем в организации дорожного движения произошли изменения, для обеспечения лучшего обслуживания клиентов мы приняли решение открыть еще одну новую станцию с удобным доступом как для жителей района, так и для тех, кто едет в Тарту из Таллинна”, — рассказал генеральный директор Circle K Eesti Кай Реало.

”Давно ожидавшаяся многими станция в Пеэтри — третья совершенно новая станция Circle K, открытая за последние полгода. В сентябре прошлого года мы открыли станцию обслуживания на таллиннской окружной дороге в Юри, а всего месяц назад — в декабре — поблизости от Певческого поля в Таллинне. У нас был фантастический год, на который пришлись запуск приобретенных в позапрошлом году заправок, успешный переход на новую торговую марку и открытие новых станций обслуживания”, — отметил Реало.

Магазин на станции обслуживания в Пеэтри — шестидесятый магазин сети — крупнейший магазин Circle K: его площадь составляет не обычные 160 м2, а целых 180 м2. Это позволяет предложить более широкий выбор товаров. Для желающих передохнуть на станции в Пеэтри предусмотрена обычная зона со стульями у окна, где также можно зарядить мобильное устройство.

На всех оснащенных современными платежными терминалами колонках клиентам доступен полный ассортимент моторного топлива Circle K — три вида бензина miles и milesPLUS, а также два вида дизельного топлива miles и milesPLUS. Также на станции обслуживания есть возможность заправки грузовых автомобилей.

Circle K Eesti AS является одним из крупнейших в Эстонии розничных продавцов моторного топлива, собственником и оператором 59 станций полного обслуживания, 17 автоматических заправочных станций, а также одного магазина шаговой доступности. Предприятие трудоустраивает около 700 человек, причем большинство работает на станциях обслуживания. По результатам исследования имиджа крупных предприятий, проведенного в 2017 году Kantar Emor, компания Circle K была признана самым известным предприятием Эстонии.

Circle K Eesti AS принадлежит канадскому международному концерну Alimentation Couche-Tard, в котором работают более 100 000 человек. Под торговой маркой концерна в Северной Америке, Европе и Азии действуют более 12 500 магазинов шаговой доступности и станций обслуживания.