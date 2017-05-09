В Палдиски заложили краеугольный камень будущего завода по переработке рыбы

Министр сельской жизни Тармо Тамм, выступивший с речью на церемонии, отметил вклад местных производителей рыбы, которые объединились для совместной работы, чтобы повысить собственную конкурентоспособность.

Если сегодня большая часть эстонской рыбы идет на экспорт в замороженном виде, то уже с осени, когда откроется новый завод в Палдиски, из рыбы будет производиться мука и другие продукты. ”Если мы сможем придать нашей продукции любую дополнительную ценность, то в итоге мы от этого только выиграем”, — отметил министр Тармо Тамм.

Строительство завода и новые технологии позволят лучше использовать те рыбные компоненты, которые не подходят для употребления в пищу, но при переработке которых можно получить ценную продукцию, например, муку или рыбное масло, спрос на которые в мире очень высок. Более того, завод даст жителям Палдиски дополнительные рабочие места. ”На заводе будет работать порядка 30 человек. Мощность завода такова, что в год там можно будет перерабатывать до 25 тысяч тонн рыбы, а в сутки — 300 тонн”, — отметил член правления Эстонского объединения производителей рыбы Март Ундер.

Новый завод по переработке рыбы — это первый совместный проект эстонских предпринимателей. Общая стоимость нового производства оценивается в 10 миллионов евро, при этом государство поддержало проект 6 миллионами евро через европейские фонды, остальные расходы легли на плечи предпринимателей.

Европейский фонд развития рыболовства и мореходства предоставляет средства для внедрения общеевропейской политики в сфере рыболовства. Общий объем эстонской программы в период с 2014 по 2020 год составляет 129,6 миллиона евро, из которых 100,9 миллиона поступит за счет фонда и 28,6 миллиона из государственного бюджета Эстонии.