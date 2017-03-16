В Пайде пройдет ярмарка труда и карьеры Центральной Эстонии

Сегодня, 16 марта, с 11:00 до 15:00 часов в Пайде пройдут две ярмарки: ярмарка труда Кассы по безработице в Спортивном холле E-piim, и в это же время ярмарка карьеры центра Rajaleidja „Lingid tulevikku“.

На ярмарке труда будет представлено 20 работодателей, которые предложат в общей сложности более 100 рабочих мест и мест для практики в различных сферах. Вместе с работодателями, представленными в рамках ярмарки карьеры, всего будет 30 работодателей-участников.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Ярвамаа Эхи Тасанг, идея объединить две ярмарки появилась для удобства посетителей ярмарок. ”Я верю, что две ярмарки дополнят друг друга и дадут возможность получить сразу информацию как об услугах Кассы по безработице, возможностях трудоустройства и обучения, так и о возможностях пройти практику. Это как в Ярвамаа, так и во всей Эстонии, а также в других странах Европейского Союза”.

”Если говорить о работодателях-участниках, то можно сказать, что на ярмарке больше всего представлены предприятия, занимающие металлообработкой, на ярмарке таких предприятий будет пять, а также учреждения, которые оказывают попечительские и социальные услуги –на ярмарке будет три таких учреждения. В первый раз на ярмарке будут предприятия, которые занимаются сельским хозяйством — Väätsa Agro, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Florentia Grupp, которое занимается выращиванием клубники. Информацию, которую можно будет увидеть и услышать на ярмарке, будет интересна как молодым людям, тем кто ищет работу, так и тем, кто пришёл просто из любопытства”, — добавила Тасанг.

Во время ярмарки пройдут мастер-классы для старшеклассников и выступления на различные темы. Можно будет узнать о новых услугах Кассы по безработице для работающих людей, учебной практике, трудовых отношениях, безопасном трудоустройстве за границей.

Кроме того, на ярмарке можно будет получить совет и помощь как при составлении конкурсных документов, так и по другим вопросам, связанных с карьерой.