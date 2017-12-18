В относительной бедности в Эстонии по-прежнему живет каждый пятый

Согласно данным Департамента статистики, в относительной бедности в 2016 году жили 21,1% жителей Эстонии или 276 000 человек.

Наиболее остро проблема касается пожилых, хотя число людей, живущих в относительной бедности, сократилось по сравнению с предыдущим годом на 0,6%, пишет rus.err.ee.

В относительной бедности в 2016 году жили люди, чей месячный эквивалентный нетто-доход был меньше 468 евро (в 2015 году – 432 евро), в прошлом году доходы самых бедных и самых богатых отличались в 5,8 раз.

По сравнению с 2015 годом сократился показатель бедности среди детей, молодежи и лиц средних лет, при этом увеличилась относительная бедность среди пожилых людей: в прошлом году в относительной бедности жили 41,8% людей старше 65 лет (в 2015 году – 40,2%).

Департамент также отметил, что если бы в качестве дохода жителей нашей страны не учитывались пенсии и государственные пособия, то в относительной бедности жили бы 39,2% населения.