В отчете Собчак о доходах выявлены неточности

Центральная избирательная комиссия России выявила нарушения в сведениях о доходах и имуществе, предоставленных в ЦИК кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак. Несмотря на это, ранее она была официально допущена до участия в выборах после того, как проверка подписей в ее поддержку дала положительный результата.

Как пояснили в ЦИК, помимо указанных в документах 28 банковских счетов Собчак, на которых находятся в общей сложности 417 млн рублей, в комиссии узнали о еще двух счетах в "Сбербанке". На одном из них около 221 тысячи рублей, на втором — 170 тысяч рублей.

Кроме того, не все данные о доходах указали и муж кандидата в президенты Максим Виторган. В частности, в документах нет сведений о том, что за 2011 год он получил 15 тысяч рублей в "Другом театре", 23 тысячи рублей в кинокомпании "Квадрат", в 2013 году — 1 тысячу рублей в "Медиа групп "Выход", в 2015 году — 120 тысяч рублей в "Ягуар Ленд Ровер".

Виторган также умолчал о четырех счетах в "Райффайзенбанке". На двух из них примерно по 3 тысячи рублей, на двух других — 16 тысяч и 72 тысячи соответственно. Эти данные в ЦИК представил банк.

8 февраля ЦИК зарегистрировал Собчак, которая баллотируется в президенты от партии "Гражданская инициатива", кандидатом в президенты РФ. Удостоверение установленного образца было выдано ее доверенному лицу Сергею Арасланову.

В этот же день ЦИК зарегистрировал кандидатом на пост президента страны Максима Сурайкина, выдвинутого на выборы партией "Коммунисты России". Он стал последним зарегистрированным кандидатом.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в избирательных бюллетенях 18 марта будет восемь кандидатов. Помимо Собчак и Сурайкина, это самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Выборы президента России пройдут 18 марта.