В ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти

Страны-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения по сокращению объемов добычи нефти на девять месяцев до марта 2018 года, сообщают СМИ со ссылкой на участников переговоров.



Еще десять стран, не входящие в ОПЕК, в том числе и Россия, согласовали продление действия договоренности о сокращении добычи на этот период.



О том, что решение о продлении соглашения до марта принято, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на двух делегатов заседания в Вене. Об этом же пишет газета Financial Times, также ссылаясь на двух участников встречи. О соглашении также пишет со ссылкой на свои источники агентство Рейтер.



Именно такого соглашения ожидали рынки, хотя накануне в ходе неформальных встреч в Вене не исключалось и соглашение сроком на год, пишут "Ведомости".



Ноябрьское соглашение



Решение о сокращении на девять месяцев добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки было принято странами ОПЕК в конце ноября прошлого года.



Это было первое согласованное снижение уровня добычи сырья с 2008 года.

Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран чуть позже согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей в сутки.



Благодаря решению о сокращении объемов добычи цена нефти выросла, превысив в декабре 2016 года 50 долларов за баррель.



Сколько стоит баррель



Цена на нефть марки Brent в четверг до начала переговоров в Вене составляла 54,4 доллара.



После заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что соглашение о сокращении объемов добычи вряд ли будет продлено на более продолжительный срок, чем девять месяцев, цены на нефть начали снижаться, опустившись до 53,2 доллара за баррель.



Россия и Саудовская Аравия объявили о готовности продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев еще в середине мая.



Как считают аналитики, продление соглашения в ближайшее время удержит цену на нефть марки Brent в коридоре 50-60 долларов за баррель.



Участие России



Сделка с ОПЕК о сокращении добычи нефти невыгодна российским нефтяным компаниям, говорили эксперты. Зато в краткосрочной перспективе она благоприятно скажется на бюджете России.



Впервые Россия и страны ОПЕК договорились о сокращении добычи в ноябре прошлого года. Россия взяла на себя обязательства сократить добычу на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.



В октябре 2016 года ее добыча находилась на рекордному уровне в 11,2 млн баррелей нефти в сутки. В мае этого года добыча в России уже снизилась до 10,9 млн баррелей в сутки.



Согласно недавнему докладу аналитической компании Vygon Consulting, подобное сокращение не особенно сильно ударило по нефтяным компаниям, так как они сократили добычу на старых месторождениях. Это было, по мнению экспертов, достаточно легко сделать с технической точки зрения.



Но в случае решения о продлении заморозки компаниям придется уже сокращать добычу на новых месторождениях. Это уже сложнее сделать технически, а нарастить добычу нефти в будущем будет намного сложнее.



В случае продления соглашения, по расчетам экспертов Vygon Consulting, российские нефтяные компании могут потерять десятки миллиардов рублей из-за снижения добычи. При этом бюджет может получить в этом году примерно на 850 млрд рублей больше из-за роста цен на нефть.



Тем не менее, экономисты предупреждают, что сделка будет иметь лишь краткосрочное влияние на рынок. На рынке становится все больше производителей нефти, в частности в США растет добыча на фоне сланцевой революции.



Выпадающие поставки ОПЕК могут заменить другие страны. О подобном рисках предупреждали, например, в крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", а также министр экономического развития Максим Орешкин и эксперты рейтингового агентства Standard & Poors.



В середине мая "Роснефть" попросила министра энергетики России Александра Новака при переговорах по продлению соглашения с ОПЕК по сокращению нефтедобычи предусмотреть плавный механизм выхода из него по мере завершения. Об этом говорил глава компании Игорь Сечин.



"Мы обратились к нашему министру с просьбой согласовать с партнерами такой механизм работы в рамках соглашения, чтобы выход из него был достаточно плавным", — сказал тогда Сечин.