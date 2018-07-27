27.07.2018, 08:01

В ООН заявили о нехватке денег

 (5)
Gazeta.ru
EST
ÜRO lipp
фото иллюстративноеFoto: NEIL HALL, Reuters

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил во время брифинга, что у организации начинают заканчиваться средства. Заявление представителя генсека опубликовано на сайте ООН.

Дюжаррик напомнил о письме генсека ООН Антониу Гуттериша, в котором последний выразил озабоченность ”тревожной финансовой ситуацией” организации. По словам представителя, причиной такому положению дел стали поздние и неуплаченные взносы в бюджет ООН.

”Мы часто, особенно в это время года, получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией прошлого года мы никогда не получали так мало к этому времени”, — заявил Дюжаррик.

В связи с этим представитель генсека призвал государства-члены ООН вовремя платить взносы.

Ранее сообщалось, что США сократили финансирование Контртеррористического управления ООН на $2 млн.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В ООН заявили о нехватке денег

27.07.2018
Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил во время брифинга, что у организации начинают заканчиваться средства. Заявление представителя генсека опубликовано на сайте ООН.
Подробнее


Пожары в Греции: власти подозревают поджог

27.07.2018
У властей Греции есть "серьезные основания" подозревать, что пожар в районе Афин, унесший жизни нескольких десятков, начался с поджога. Об этом сказал журналистам заместитель министра по делам защиты граждан Никос Тоскас.
Подробнее


Дату ратификации договора о границе между Эстонией и Россией могут назвать в ближайшем будущем

26.07.2018
Делегация российских парламентариев может посетить Эстонию уже этой осенью, а в ближайшем будущем может быть названа и дата ратификации договора о границе между Эстонией и Россией, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
Подробнее


-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно

26.07.2018
Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


ВИДЕО: Новый гражданин России: "Бразилия - это хорошо. Русский - это *******!"

27.07.2018
Форвард футбольного клуба "Краснодар" Ари получил российское гражданство. Свое знание могучего русского языка бразильский футболист продемонстрировал в салоне автомобиля, используя ненормативную лексику.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Что съесть, чтобы охладиться

27.07.2018
Летом многие теряют аппетит, и это нормально. На пищеварение тратится довольно много энергии, и побочный эффект этого процесса — повышение температуры тела. В жару организм пытается защитить вас от перегрева, поэтому аппетит снижается — вы меньше едите, и значит, нужно будет переваривать меньше пищи. Но полноценно питаться нужно даже тогда, когда не очень хочется — ведь организму важно регулярно получать необходимые питательные вещества и микроэлементы. Что же съесть в жару, чтобы получить максимальную пользу и не перегреться?
Подробнее