В ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2017 году

Эксперты ООН спрогнозировали рост российской экономики в 2017 году на 1,1%. Об этом говорится в докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

По данным ЭСКАТО, в 2016 году российская экономика сократилась на 0,2%, сообщает gazeta.ru.

”Прогноз роста улучшается: прогнозируемый рост [экономики] составляет 1,1% в 2017 году и 1,4% в 2018 году, в основном за счет относительно высоких цен на нефть”, — говорится в докладе.

Эксперты добавляют, что перспектива роста также опирается на предположение о более устойчивом обменном курсе, что позволит и дальше снижать процентную ставку и контролировать инфляцию.

Ранее в Банке России сообщили, что восстановление экономики страны в первом квартале продолжилось. Также ЦБ ожидает увеличения инвестиций в основной капитал государства.