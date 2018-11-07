В октябре электричество было почти на 40% дороже, чем в прошлом году. Повышение цен продолжится

В Эстонии и Финляндии электричество в октябре стоило в среднем 46,36 €/МВт, что означает понижение цены на 9% по сравнению с сентябрем. В Латвии и Литве электричество стоило 55,04 и 55,68 €/МВт соответсвенно — это означает повышение на 6,7% и 5,8%.

Однако повышение цен по сравнению с сентябрем не означает, что они дешевле, чем в прошлом году. В Эстонии и Финляндии электричество стоит на 38,7% больше, чем в прошлом, в Латвии — на 63,3%, а в Литве — на 62,1%. Ценовую разницу между Эстонией и другим странами Балтии повысило ограничение торговли электричеством посредством Калининграда и Белоруссии.

Eesti Energia предупреждает, что так как предлагаемая цена на электричество в Финляндии в конце октября составила 50,55 €/МВт, то это дает основания ждать повышения цены и в Эстонии в этом месяце. В Литве и Латвии цены повысятся до уровня 59 €/МВт.