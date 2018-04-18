18.04.2018, 15:10

В офисе Porsche проходят обыски из-за "дизельного скандала"


Deutsche Welle
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Porsche Cayenne Diesel.
Porsche Cayenne Diesel.Foto: Scanpix, REUTERS

Немецкий автоконцерн Porsche подозревают в мошенничестве — манипуляциях показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Обыски проходят в среду, 18 апреля, в ряде зданий, принадлежащих немецкому автомобилестроительному холдингу Porsche, дочерней компании концерна Volkswagen. Автостроителей подозревают в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах, сообщил представитель прокуратуры в Штутгарте.

Около 190 сотрудников правоохранительных органов проводят обыск на 10 объектах, принадлежащих Porsche. Как заявили в прокуратуре, расследование проводится в отношении трех человек, один из которых является членом правления концерна. Кроме того, под подозрением оказался один высокопоставленный менеджер, а также один из бывших сотрудников компании.

"Дизельный скандал" не утихает с 2015 года

Представители Porsche подтвердили факт проведения обыска, сообщив, что полиция изъяла служебные документы для проверки. При этом ни компания, ни полиция не раскрывают имена подозреваемых. Cледователи начали расследование в отношении Porsche еще летом 2017 года, тогда под подозрением находился один сотрудник автоконцерна.

Таким образом, автоконцерн Porsche оказался втянут в "дизельный скандал", в котором ранее были замешаны Audi и Volkswagen. В 2015 году власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Летом 2017 года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций автовладельцам США. "Дизельный скандал" обошелся компании в десятки миллиардов долларов.

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