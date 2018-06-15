15.06.2018, 15:00

В обязательном порядке! Все новые пятиэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами

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rus.delfi.ee
EST
В обязательном порядке! Все новые пятиэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами
Foto: Karli Saul

Министр предпринимательства Урве Пало подписала указ, согласно которому многоквартирные дома должны быть обеспечены лифтом. Требование распространяется на дома с пятью этажами и больше, строительство которых завершится в следующем году после первого августа, передает rus.err.ee.

"Лифт обеспечивает людям с недостатками здоровья или временными трудностями передвижения, пожилым людям и семьям с маленькими детьми большую свободу и независимость", — сказала Пало.

Требование к наличию лифта в домах с пятью этажами и выше — обычная практика в Европе.

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