В обязательном порядке! Все новые пятиэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами

Министр предпринимательства Урве Пало подписала указ, согласно которому многоквартирные дома должны быть обеспечены лифтом. Требование распространяется на дома с пятью этажами и больше, строительство которых завершится в следующем году после первого августа, передает rus.err.ee.

"Лифт обеспечивает людям с недостатками здоровья или временными трудностями передвижения, пожилым людям и семьям с маленькими детьми большую свободу и независимость", — сказала Пало.

Требование к наличию лифта в домах с пятью этажами и выше — обычная практика в Европе.