15.06.2018, 15:00

В обязательном порядке! Все новые пятиэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами

 (2)
rus.delfi.ee
EST
В обязательном порядке! Все новые пятиэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами
Foto: Karli Saul

Министр предпринимательства Урве Пало подписала указ, согласно которому многоквартирные дома должны быть обеспечены лифтом. Требование распространяется на дома с пятью этажами и больше, строительство которых завершится в следующем году после первого августа, передает rus.err.ee.

"Лифт обеспечивает людям с недостатками здоровья или временными трудностями передвижения, пожилым людям и семьям с маленькими детьми большую свободу и независимость", — сказала Пало.

Требование к наличию лифта в домах с пятью этажами и выше — обычная практика в Европе.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ| Чемпионат мира по футболу 2018: Уругвай - Египет

15.06.2018
Программу второго игрового дня чемпионата мира по футболу открывает поединок в Екатеринбурге, где двукратный чемпион мира Уругвай сыграет с Египтом (начало в 15:00). Читайте текстовую онлайн-трансляцию этого поединка на портале Delfi.
Подробнее


На границе в Ивангороде возможны пробки из-за наплыва футбольных фанатов

15.06.2018
Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в связи с проведением в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, информирует rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


РЕПОРТАЖ DELFI ИЗ ЛАСНАМЯЭ: Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018?

15.06.2018
Вчера, 14 июня, на московском стадионе “Лужники” состоялась первая игра мундиаля, в которой сошлись сборные России и Саудовской Аравии. Россия начала домашний чемпионат мира с разгрома соперника — 5:0. Во время игры репортеры портала Delfi отправились в ласнамяэские бары, где показывают спортивные трансляции.
Подробнее

Прошло больше недели после пожара в квартале Вольта. Как отреагировали на случившееся покупатели квартир?

15.06.2018
В прошлый четверг горел один из многоквартирных домов в квартале Вольта, которые строит Endover. Он был почти готов, и первые новоиспеченные владельцы квартир должны были въехать уже этим летом. К сожалению, переезд откладывается. Член правления Endover Оливер Макко говорит, что ни одного желания отказаться от договора они не получали.
Подробнее

-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

От энцефалита до малярии: пропагандист гомеопатической "вакцинации" обещает защиту от множества заболеваний

15.06.2018
Беременные женщины и отцы с маленькими детьми слушали пропагандиста лженауки с интересом, тщательно делали заметки и спрашивали более точные инструкции, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ФОТО: Рынок Балтийского вокзала еще не закончен. Квартал ждет расширение и новая трамвайная линия

15.06.2018
Astri Grupp планирует расширение квартала вокруг рынка Балтийского вокзала. Рядом с рынком вырастут жилые и офисные здания, а также пройдет новая трамвайная линия.
Подробнее

ФОТО: В ролике к церемонии открытия ЧМ-2018 на ”Первом канале” показали собор на месте посольства Великобритании

15.06.2018
На ”Первом канале” во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик с собором на на Смоленской набережной в Москве. На это обратил внимание телеграм-канал ”МБХ Медиа”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ