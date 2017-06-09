В обустройство центра города Тапа будет инвестировано почти 2,4 млн евро

Проект развития новой схемы движения транспорта и пешеходов и проект объединений железнодорожного вокзала с другими транспортными возможностями, которые стартовали в начале июня, уже к октябрю этого года существенно изменят привычный вид центра города Тапа, сообщает rus.err.ee.

Оба строительных проекта будут осуществляться параллельно, так как они тесно связаны между собой.

В ходе переоборудования схемы движения, строительства круговых развязок, объединения в единый транспортно-пассажирский узел железнодорожного вокзала, автобусного терминала, центральной площади города и ведущих к центру улиц, город Тапа изменится до неузнаваемости. В частности, будут перестроены улицы Яама и Сауна, отрезок между Пикк и Рохелине, а также появится новая улица Эсперанто.

В рамках проекта будут оборудованы парковки и тротуары, будет установлено новое освещение и проложены отводы дождевой воды. Общий объем этих проектов — почти 2,4 млн евро.