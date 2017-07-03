В общей структуре перевалки грузов восточного побережья Балтики растет доля портов России

Общий грузооборот портов восточного побережья Балтийского моря постепенно растет, но одновременно увеличивается и доля портов России в общей структуре перевалки грузов, сообщает LETA.

За пять месяцев этого года в регионе в целом перевалено 163 млн тонн грузов, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост удельного веса российских портов в общем грузообороте по сравнению с конкурирующими портами Латвии, Эстонии и Литвы происходит постепенно, на несколько процентных пунктов или даже меньше в год. За счет увеличения в этом году перевалки на 7% до 104,6 млн тонн российские порты также немного увеличили свою долю в общем грузообороте — с 63,4% в конце прошлого года до 64,2% в мае этого года.

Как и в Латвии, положительно на показатели деятельности российских портов повлиял рост перевалки угля — на 36,2% или 3,9 млн тонн. Важное место в грузообороте российских портов занимает и нефть, которой в этом году перевалено на 5% или 1,7 млн тонн больше.