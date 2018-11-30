В Нымме открылся 80-й по счету магазин Maxima в Эстонии

Площадь торгового зала магазина шаговой доступности Maxima X составляет около 600 квадратных метров. В ассортименте магазина представлено более 12 000 товаров: наряду с продуктами питания здесь можно будет купить товары для дома и товары первой необходимости.

Магазин открыли исполнительный директор Maxima Марко Пыдер, старейшина Нымме Грете Шиллис и директор магазина Дарья Антонова.

В одном здании с расположенным по адресу Пярнуское шоссе, 534b магазином Maxima X также находятся цветочный магазин, Bronto Seiklustuba и Humana.