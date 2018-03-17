В NutiAkadeemia можно пройти тест на знание цифрового мира

10 марта в Таллинне начался новый сезон всеэстонского проекта NutiAkadeemia. В ходе проекта участников обучают тому, как безопасно пользоваться смарт-устройствами, консультируют по вопросам, связанным с Mobiil-ID и Smart-ID, а также рассказывают о других электронных услугах, которые упрощают жизнь современного человека.

Кроме того, можно проверить свои знания в области пользования смарт-устройствами, соощает Telia.

Специально для NutiAkadeemia в Эстонии разработана уникальный тест, который позволяет человеку оценить свои знания в дигитальной области. По результатам теста заинтересованные могут выбрать то обучающее занятие в NutiAkadeemia, которое лучше всего отвечает их потребностям — проконсультироваться, принять участие в очном семинаре или повысить свои знания, прослушав интернет-лекцию.

Проект проводят совместно Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa и SK ID Solutions.

”В рамках NutiAkadeemias по всей Эстонии будут проводиться бесплатные индивидуальные консультации и более детальные обучающие семинары, а также лекции, которые проведут волонтеры и работники библиотек. На занятиях можно будет получить представление о принципах работы со смартфоном или планшетом. Кроме того, узнать, что такое приложение и передача данных, как найти нужную информацию в интернете, пользуясь смартфоном, как отправить электронное письмо или поделиться фотографиями. Серьезное внимание уделяется тому, чтобы научить людей делать все это безопасно”, — сказала руководитель проекта NutiAkadeemia Кристи Кивило.

По словам Кивило, по сравнению с 2014 годом заметнее всего рост пользователей смартфонами именно в возрастном сегменте 50+.

”Многие из этих людей продолжают пользоваться смартфоном, как и обычным телефоном, то есть только для звонков. Преподаватели NutiAkadeemia покажут и другие возможности устройств, и проведут обучение, как ими пользоваться.”

Особое внимание в проекте NutiAkadeemiast отводится знакомству с идентификационными средствами Mobiil-ID j Smart-ID.

В проекте NutiAkadeemia участвует несколько сотрудников Telia, которые проведут обучающие занятия не только в представительствах Telia, но и будут участвовать в мероприятиях проекта по всей Эстонии.