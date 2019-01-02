02.01.2019, 09:20

В ноябре обороты розничных торговцев выросли на 5 процентов, рост цен на продукты замедлился

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rus.delfi.ee
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Hullud Päevad
Hullud PäevadFoto: Tanel Meos

В ноябре 2018 года обороты предприятий розничной торговли в постоянных ценах выросли по сравнению с ноябрем 2017 года года на 5% до 604 млн евро.

Выручка увеличилась в большинстве сфер хозяйственной деятельности, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Департамента статистики.

Больше всего — на 15% — выросли продажи магазинов, торгующих компьютерами и дополнительными устройствами к ним, книгами, спортивными товарами, играми и игрушками.

Обороты продуктовых магазинов выросли на 3%. На рост продаж в этих магазинах отчасти повлияла низкая база сравнения и замедление роста цен на продукты питания.

Выручка от реализации розничных продаж моторного топлива снизилась на 3% по сравнению с ноябрем 2017 года.

За 11 месяцев 2018 года обороты предприятий розничной торговли выросли на 1%.

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