В новом офисе Telia гостей встречает робот Pepper

Фирма Hansab установила новаторскую систему регистрации посетителей в главном офисе Telia — с тем, как ею воспользоваться, помогает разобраться уникальный для стран Прибалтики робот-андроид Pepper.

Робот, разработанный специально для социального общения, помогает принять посетителей, пройти процедуру регистрации, а если гость заскучал, Pepper предложит ему ответить на вопросы простой викторины или потанцевать. В будущем планируется расширить функциональность робота, чтобы Pepper смог активнее общаться с клиентами и рассказывать об услугах Telia.

По словам Прийта Иванова, руководителя по инновациям Hansab Group, на сегодняшний день Pepper — единственный подобный робот в Прибалтике. ”Робототехника стала частью нашей жизни, так что мы в Hansab решили развивать это направление в тех странах, где действует наша фирма. Сейчас основное внимание мы уделяем расширению клиентского опыта, так что Pepper стал первой ласточкой, логическим шагом компании. Такие технические решения помогают повысить эффективность бизнес-процессов”, — сказал Иванов.

По его словам, целью робота все же не является заменить собой человека. ”С помощью робота услуги могут стать более эффективными, но люди все же должны оставаться на своих рабочих местах. Разница в том, что они могут сосредоточиться на более сложных задачах”, — добавил Иванов.

Руководитель отдела розничной продажи Telia Eesti Катре Лийберг заметила, что робота (или его братьев и сестер) уже сейчас можно приспособить для общения с клиентами в представительствах Telia, где они могут знакомить посетителей с разными товарами и услугами компании.

Для фирмы-производителя Softbank Robotics Pepper — первый робот, который способен распознавать человеческие эмоции и манеру речи. Опираясь на эту информацию, робот выбирает оптимальный стиль общения. Сейчас основной задачей Pepper-а является администрирование бюро, информирование о продукции, ассистирование при регистрации в аэропортах, работа с системами очередей и развлечения. Pepper работает не только в коммерческих предприятиях, но и выполняет роль домашнего развлечения. На сегодняшний день фирма Softbank Robotics уже продала более 10 000 роботов этого типа, которыми пользуется более 2000 предприятий по всему миру.