В Новой Зеландии впервые запустили ракету в космос

Американская компания отправила ракету в космос со своего аэродрома в Новой Зеландии. Это первый запуск в космос в этой стране.

Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron американской аэрокосмической компании Rocket Lab стартовала с восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.

Новая Зеландия стала одиннадцатой страной в мире, с территории которой был произведен пуск космической ракеты.

Новозеландские СМИ отмечают, что это первый успешный запуск ракеты-носителя с коммерческого космодрома: Electron стартовал с площадки, принадлежащей американской компании Rocket Lab.

Это первый в мире частный космодром, строительство которого закончилось в сентябре 2016 года. Его планируется использовать для запуска сверхлегких ракет-носителей.

Сообщается, что ракета-носитель Electron, скорость которой составила 27 тыс. км/час, достигла орбиты через 2,5 минуты после старта.

В "Твиттере" компания Rocket Lab сообщила, что вся команда, работавшая над пуском, рада успешному старту ракеты.

Пуск ракеты должен был состояться 22 мая, но переносился несколько раз из-за неблагоприятных погодных условий.

Это первый испытательный запуск ракеты из трех запланированных на ближайшее время.

Как рассчитывают в компании Rocker Lab, ракета Electron, способная нести груз до 225 кг, будет доставлять различные грузы на низкую околоземную орбиту — на высоту от 300 до 500 км над поверхностью планеты.

В отличие от ракет SpaceX, Electron может использоваться только один раз.

Каждый запуск ракеты будет обходиться приблизительно в 5 млн долларов, что считается невысокой суммой для запуска ракеты. Компания ранее планировала начать осуществлять коммерческие запуски небольших спутников уже в 2017 году.