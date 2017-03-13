В ногу со временем: пять причин, чтобы слушать подкасты

Подкаст – это звуковой или видеофайл, который бесплатно распространяется через интернет для прослушивания или просмотра в удобное время. По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, современный мир ориентирован в направлении услуг по требованию.

Пользователи уже не хотят обладать какими-то вещами и благами — приоритетной для них становится возможность потребления качественного контента в удобное время.

”Особенно наглядно эта тенденция проявляется в индустрии развлечений, к которой относятся фильмы, сериалы, музыка, новости и радиопередачи”, — объясняет Арон.

И в этой связи все большую популярность во всем мире приобретают т.н. подкасты, особенно среди молодых людей, которые предпочитают иметь дело не с печатным текстом, а с аудиовизуальным рядом.

”По сути, подкаст — это та же радиопередача, которую можно заказать на свое смарт-устройство и слушать тогда, когда захочешь. Весьма простая и удобная возможность для самообразования и расширения кругозора, — считает Арон и уточняет, что в Эстонии этот сервис пока еще мало распространен. — Однако уже в ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему. Все больше появляется интересных ”карманных вещателей” от отечественных создателей”.

Вот пять причин, почему стоит слушать подкасты

1. Это ценный источник информации. Существует великое множество подкастов, которые позволяют расширять свой кругозор в самых разных областях: спорте, науке, истории, новостях, маркетинге, интервью и т.д. Собственные подкасты сегодня имеют многие знаменитости, комики, предприятия и даже сериалы. И это лишь ничтожная часть существующего многообразия. Выбор действительно огромный, надо лишь найти интересующие вас темы.

2. Полезное времяпрепровождение. Подкастами можно пользоваться повсюду и в любое удобное для вас время. Вы можете прослушивать свои любимые передачи во время тренировки или прогулки, в поездке или за рулем автомобиля по пути из Таллинна в Тарту. Время пролетит куда незаметнее, чем если бы вы просто слушали музыку, а так всегда можно узнать что-то новое и интересное. Прекрасная возможность совместить приятное с полезным!

3. Книги. Вы любите художественную литературу, но вам хронически не хватает времени на чтение или просто не нравится сидеть, уткнувшись в книгу? Подружитесь с книжными подкастами, новинки появляются чуть ли не каждую неделю. Ценная возможность!

4. Просто и бесплатно. Подкасты можно запросто сравнить с газетами и журналами, только их надо не читать, а слушать. Подпишитесь на нужный подкаст, и вы автоматически будете получать на свой смартфон подборку самых свежих новостей. Кстати, подкасты многих газет предлагаются бесплатно. Зарубежные подкасты можно найти в магазинах приложений, а эстонские — проще всего отыскать, забив в строку поиска нужную тему и слово ”podcast”.

5. Эстонский язык. На эстонском языке есть довольно интересные подкасты, которые можно порекомендовать для прослушивания. Любителей техники наверняка заинтересует такая передача Kuku radio, как ”Digitund”. Темы предпринимательства и инвестирования рассматриваются в подкастах ”Äripäev eetris” и ”Investeerimisraadio”. Маркетологам и торговцам стоит послушать ”Turundusraadio”. Всем же, кто интересуется жизнью зарубежных эстонцев, можно порекомендовать ”Globaalsed eestlased”, а любителям путешествий — передачу Vikerraadio под названием ”Kuula rändajat”.

”Популярность подкастов растет день ото дня как благодаря слушателям, так и создателям этого контента. Расширяется и тематика подкастов. Однако разумнее всего не разбрасываться, а сконцентрироваться на двух-трех темах, представляющих наибольший интерес. Так вы действительно сможете получить новые знания и существенно расширить свой кругозор”, — уверена директор по продукции Tele2 Катрин Арон.