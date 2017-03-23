В ночь с пятницы на субботу работа некоторых услуг Telia будет нарушена

Ночью 25 марта (ночь с пятницы на субботу) Telia будет проводить тестирование устойчивости сети к нагрузкам, из-за чего работа некоторых услуг будет нарушена.

Из-за тестирования могут не работать следующие услуги Telia: ”Умный дом”, Telia TV, Online.ee, электронная почта бизнес-клиентов, Id.ee и веб-сайты размещенные на серверах Telia. Кроме того, возможны перебои в работе домашней страницы Telia Eesti (www.telia.ee), администраторском веб-интерфейса Бизнес-телефона (teenused.elion.ee), самообслуживания, интернет-магазина, раздела Online-помощь и мобильных приложений M.ELU и M.TASKU.

Тестирование не означает, что услуги не будут работать корректно всю ночь: в процессе выполнения тестов действие некоторых услуг может прерываться.

Целью тестирования устойчивости сети к нагрузкам является повышение надежности работы услуг. Работы проводятся в ночное время, чтобы доставить клиентам как можно меньше неудобств. Telia Eesti благодарит за понимание и приносит извинения за возможные неудобства.