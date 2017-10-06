В Нарве открылось представительство Inter Cars

Inter Cars открыл в Нарве торговое представительство для обслуживания Ида-Вируского и Ляэне-Вируского уездов. Первоначально в представительство на улице Пуувилла, 34 польская материнская компания инвестировала около 70 000 евро. Сегодня здесь работает 10 человек, а в будущем количество рабочих мест должно увеличиться до 20, значится в пресс-релизе.

”Нарва расположена между тремя большими городами: Таллинном, Хельсинки и Санкт-Петербургом. Нарва является третьим по величине городом Эстонии, но по своим возможностям явно опережает Тарту, поскольку здесь налажено сообщение как с Россией, так и с Финляндией”, — заявил член правления Inter Cars Eesti OÜ Вадим Шкатов. ”Деятельность нашего нарвского представительства охватывает Ида-Вируский и Ляэне-Вируский уезды вплоть до Раквере”.

По словам руководителя нарвским представительством Inter Cars Максима Прохорова, бизнес с международными партнерами обещает быть перспективным. ”Франшиза от сильной представленной на биржах компании — довольно редкое явление в Эстонии и особенно в Ида-Вируском уезде, поскольку у нас обычно стараются создать собственный коммерческий бренд с нуля. Предоставленный по франшизе бренд Inter Cars наделяет нас важным преимуществом на первом этапе развития фирмы, помогая избежать ряда типичных для раннего периода деятельности проблем”.

В Европе работает свыше 450 представительств Inter Cars. Открывшееся в Нарве представительство площадью 450 квадратных метров имеет собственный склад. Это уже третье представительство Inter Cars в Эстонии после Таллинна и Пярну. В ближайшее время откроется и представительство в Тарту для полного охвата всей территории Эстонии. Первое местное представительство Inter Cars открылось год с небольшим назад в Таллинне.

Каталог Inter Cars насчитывает свыше полутора миллионов артикулов. Благодаря наличию главных складов в Польше и в Риге большинство заказываемых товаров доставляется клиентам в течение всего 24 часов. Inter Cars уже давно работает в других странах Балтии: в Литве 10 лет и в Латвии 7 лет.

Inter Cars импортирует не только обычные автомобильные запчасти, но и оборудование для гаражей, детали и принадлежности для мотоциклов, грузовых машин, прицепов и полуприцепов, а также автобусов. Основной целевой группой в бизнес-модели для стран Балтии являются мелкие авторемонтные мастерские.