В Национальной библиотеке состоится традиционный Таллинский день потребителя

27 марта в большом зале Национальной библиотеки (ул. Тынисмяги, 2) с 11 до 16 часов с синхронным переводом на русский язык будет проходить традиционный Таллинский день потребителя.

Он имеет целью ознакомить собравшихся с законодательными изменениями и другими актуальными темами в области прав потребителя и торговли.

Как отметил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, особый интерес повестка дня должна вызвать у представителей квартирных товариществ, в связи с обязательным созданием товариществ со стороны государства, у предпринимателей сферы торговли, любителей купить себе что-нибудь эдакое в интернете. Речь пойдет также о приемах введения личного или семейного бюджета, правах в области защиты личных данных.

Участие в мероприятии бесплатное, но желательно предварительно зарегистрироваться по электронному адресу tarbijainfo@tallinnlv.ee.

Координатор дня — отдел цен и защиты потребителя Таллинского департамента предпринимательства.