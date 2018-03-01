В начале Мустамяэ создается новый жилой район

Bonava – один из крупнейших в Таллинне застройщиков жилья – создает в Мустамяэ на улице Айанди целостный новый жилой район с парками, игровыми площадками и озеленением. Пробуждение к жизни не использовавшегося до сих пор пустыря, где некогда располагалось садоводство Кадака, может стать крупнейшим и наиболее современным проектом развития жилья в Мустамяэ, говорится в пресс-релизе.

В ближайшие годы поблизости от торгового центра Mustika в жилом районе под названием Уус-Мустамяэ появятся 750 новых квартир. Для жильцов будут созданы: большой парк площадью около 7000 квадратных метров с игровыми площадками, сад с фруктовыми деревьями, газоны и зона для пикников, открытый спортивный зал, площадки для баскетбола и футбола, а также уникальный комплекс для выполнения трюков на роликовых досках, роликовых коньках и велосипедах.

”Жилой район Уус-Мустамяэ будет основан на базовых принципах Bonava в отношении создания целостной жилой среды, предлагающей всей семье разнообразные и безопасные возможности проведения досуга недалеко от дома. Преимущество нового жилого района в его расположении — в начале Мустамяэ, но вдали от городского шума и вместе с тем быстрое транспортное сообщение с центром города”, — сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа. Квартал Уус-Мустамяэ является крупнейшим на сегодняшний день проектом Bonava в Эстонии. Общий объем инвестиции достигает примерно 60 миллионов евро.

Архитектурное решение всего квартала и многоквартирных домов создано Bonava и архитекторами KOKO Arhitektid Кариной Нийнепуу и Индреком Мику. ”При планировании жилых домов Уус-Мустамяэ и его окружения нашей целью было создание дружелюбной и безопасной жилой среды, застройка которой была бы рациональной, но производила бы впечатление разнообразия. Результатом станет цельный жилой квартал с собственным уникальным лицом”, — пояснил партнер KOKO Arhitektid Райво Котов.

”Привлечение к разработке проекта KOKO Arhitektid было для Bonava логичным шагом, поскольку изначальная детальная планировка также была создана в KOKO. В сотрудничестве с одним из лучших архитектурных бюро Эстонии мы строим действительно современную и интересную жилую среду Уус-Мустамяэ”, — добавил директор по развитию Bonava Мартин Риколас.

Строительство 4-, 6- и 8-этажных многоквартирных домов Уус-Мустамяэ, дворовых территорий и улицы Айанди начинается уже этой весной, а первые квартиры будут переданы клиентам в 2019 году. На строительство всех 750 новых квартир и квартала в целом потребуется 5-7 лет. Недалеко от нового района расположены школы и детские сады, школа по интересам, торговый центр Mustika, а также торговый центр Mustamäe со спортивным клубом, кинотеатром и несколькими ресторанами.