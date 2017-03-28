В Мустамяэ может появиться небоскреб

Таллиннской городской управе предложено инициировать детальную планировку, позволяющую возвести по соседству с новым Мустамяэским центром "небоскреб", сообщает Раэпресс.

Планируемый участок расположен вдоль улицы Сяэзе в квартале, ограниченном с остальных сторон улицами Кийли, Таммсааре и Мустамяэ. Его территория 1,59 га.

На ней предполагается построить жилое и офисное здание высотой до 29 этажей, т.е. в пределах 95 метров, и пятиэтажное здание коммерческого назначения.