В Минэкономразвития опровергли обсуждение выхода России из ВТО

Россия не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации, торговые вопросы с ЕС будут решаться в рамках судебных механизмов этой организации, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Комментарий дан в связи со спором с ЕС по поводу введенного Москвой запрета в отношении импорта живых свиней и иных продуктов свиноводства из Европы.

В пресс-релизе Минэкономразвития подтверждается, что РФ будет участвовать в арбитраже по оценке адекватности запроса ЕС, а также инициирует третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения органа ВТО по разрешению споров (ОРС)".

В ведомстве пояснили, что в том случае, если ответчик не выполняет решение ОРС, возможен запрос на предоставление права на приостановление уступок. При этом речь не идет о каких-либо штрафных санкциях или компенсации уже понесенных истцом потерь. По правилам ВТО, истец может получить право только на приостановление своих уступок в рамках соглашений организации. То есть истец получает право на неисполнение в отношении ответчика своих обязательств по соглашению ВТО, к примеру, "повышать импортные пошлины в отношении товаров ответчика, вводить в отношении таких товаров количественные ограничения на импорт, включая полные запреты, а также применять иные ограничения и запреты в объеме эквивалентном своим потерям".

В рамках данного спора ЕС просит предоставить себе право на приостановление уступок в размере 1,39 млрд евро в год, что по мнению ЕС, является стоимостью импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, т.е. до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции.

Однако, подчеркивают в российском министерстве, оснований требовать приостановления уступок у ЕС нет.

"РФ полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС 5 декабря 2017 года. Россельхознадзор разрешил импорт на территорию РФ живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства со всей территории ЕС, за исключением административных территорий отдельных стран-членов ЕС, где были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Перечень таких административных территорий сформирован на основании информации предоставленной ЕС в соответствующие международные организации. Более того, в ЕС также запрещено перемещение свиноводческих товаров с данных территорий", — отмечают в Минэкономразвития.

В министерстве напоминают, что Россельхознадзор также разрешил импорт термообработанной продукции с территории всего ЕС при условии выполнения требований по обработке, установленных международным эпизоотическим бюро (МЭБ).

Запрет и протесты

Россельхознадзор в начале 2014 года ввел запрет на поставки свиней, свинины и некоторых видов свиноводческой продукции из Евросоюза из-за случаев АЧС на территории ЕС вблизи границы с Белоруссией. В апреле 2014 года ЕС начал процедуру оспаривания этой меры.

В августе 2016 года экспертная группа ВТО постановила, что введенной Россией запрет на импорт живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС является неправомерным с точки зрения правил международной торговли.

После этого РФ подала апелляцию, но в феврале этого года апелляционный орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС "является незаконным в соответствии с международными правилами торговли".

Между тем Минэкономразвития отмечало, что РФ не разделяет ряд выводов третейской группы и апелляционного органа ВТО по спору о запрете. "Считаем, что, руководствуясь процессуальными формальностями и упустив ключевой фактор продолжающегося распространения АЧС в Евросоюзе, арбитры фактически поверили ЕС "на слово", не проверив эффективность сдерживающих болезнь инструментов, — говорилось в сообщении ведомства. — Но эти выводы опровергаются реальными фактами — продолжающимися вспышками АЧС в государствах-членах ЕС".

Российское продовольственное эмбарго действует с 7 августа 2014 года. Оно, в частности, распространяется на поставки мяса и мясной продукции из ряда стран, поддержавших антироссийские санкции, в том числе и из стран ЕС.

В октябре 2017 года действие продэмбарго было распространено на живых свиней, за исключение чистопородных племенных животных. Поэтому, даже после отмены ограничений на ввоз свиней со стороны Россельхознадзора, их импорт запрещен из-за продэмбарго.