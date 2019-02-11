В Минэкономики обсуждается запрет на неподходящие для Эстонии ламельные шины(81)
Министерство экономики обсуждает с экспертами и партнерами, как снизить использование в Эстонии шин, характеристики которых не подходят для местных погодных условий.
Министерство экономики обсуждает с экспертами и партнерами, как снизить использование в Эстонии шин, характеристики которых не подходят для местных погодных условий.
В министерстве обсуждалась возможность запрета с 2022 года ламельных шин без соответствующей маркировки пригодности для зимних условий — так называемая "снежинка" или "три горные вершины", сообщил портал новостей вещания ERR.ee.
По словам пресс-секретаря министерства Расмуса Рууда, некоторые из существующих шин с маркировкой M и S подходят скорее для нулевой температуры, но не подходят для снега и льда.
Соответствующего законопроекта в министерстве пока нет. При введении поправки к закону должен быть также предусмотрен переходный период, позволяющим приспособиться к новым требованиям как продавцам шин, так и покупателям.
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