В Microsoft официально отказались развивать Windows Phone

Компания Microsoft не планирует выпускать новые устройства и обновления для операционной системы Windows 10 Mobile. Об этом исполнительный директор компании Джо Бельфиор написал с своем Twitter, сообщает LIFE.

"Конечно, мы продолжим поддерживать платформу: исправлять ошибки, выпускать обновления системы безопасности и т.д. Но создание новых функций и устройств не является целью", — написал Бельфиор в своем микроблоге.

По его словам, причиной такого решения стало очень малое количество пользователей платформы.

"Мы очень старались стимулировать разработчиков приложений. Мы платили деньги, создавали программы, но количество пользователей слишком мало для того, чтобы можно было инвестировать в эти проекты", — пояснил он.

В июле компания Microsoft объявила также о прекращении поддержки операционной системы Windows Phone 8.1.