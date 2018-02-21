В марте состоится тест сети Tele2: клиентам мобильный интернет по всей Эстонии — бесплатно

Tele2 принял беспрецедентное решение — предоставить клиентам в период нагрузочного тестирования сети в течение всего марта возможность бесплатно пользоваться мобильным интернетом по всей Эстонии без каких-либо ограничений по объему и скорости услуги, значится в пресс-релизе.



Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, в ходе тестирования будет испытана пропускная способность сети в экстремальных условиях, когда клиенты смогут пользоваться интернетом в неограниченном объеме. ”Подобные испытания мы проводили и ранее, однако мартовское тестирование станет самым масштабным из всех проводившихся в реальном времени. Нам крайне важно иметь четкое представление о том, как всё будет происходить, когда все клиенты, даже те, которые раньше обходились без мобильного интернета, получат возможность свободно пользоваться этой услугой”, — объяснила К. Арон.

”Согласно предварительным расчетам, каких-то сбоев или ощутимого снижения скорости интернета быть не должно. И тем не менее наш технический отдел будет находиться в состоянии повышенной готовности и при необходимости перераспределит имеющийся свободный ресурс в районы повышенной сетевой нагрузки, как это мы обычно делаем во время массовых мероприятий”, — уточнила К. Арон.

Для клиентов останутся в силе прежние платы за их пакеты, а все ограничения, касающиеся объема интернета, будут сняты на целый месяц. ”В рамках этой кампании Tele2 также представит новый пакет с неограниченным объемом интернета. Просмотр в YouTube видео с разрешением 1080 р ”съедает” около 1,5 Гбайт/ч, а в случае набирающего популярность стандарта 4К — уже 7,2 Гбайт/ч. Если интернет используется разумно, то пакеты с неограниченным интернетом станут единственно возможным выбором уже в ближайшее время. Именно с такой целью было решено провести масштабное нагрузочное тестирование сети в марте. Для клиентов — это настоящий подарок, ведь у них будет достаточно времени, чтобы оценить все достоинства неограниченного интернета”, — сказала в заключение директор по продукции Tele2.

Все клиенты, желающие пользоваться неограниченным интернетом, могут зарегистрироваться на сайте Tele2, начиная с сегодняшнего дня.

По результатам замеров Департамента технического надзора (ДТН), зона действия 4G-сети Tele2 на конец 2017 года уже охватывала 99% территории Эстонии.